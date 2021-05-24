Misli.com 3. Lig: Bucaspor 1928: 2 - İskenderun Futbol Kulübü: 2

Misli.com 3. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928, Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaştığı İskenderun Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. 15 dakikalık uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmadı. Seri penaltı atışları sonucu Bucaspor 1928, İskenderunspor Futbol Kulübü’nü 3-2’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Bucaspor 1928 Misli.com 2. Lig’e yükseldi.

Maçtan dakikalar

78. dakikada sol taraftan açılan ortada penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Nureddin Ersoy’un vuruşunda meşin yuvarlak Bucaspor savunmasına çarparak ağlarla buluştu. 0-1

83. dakikada Berke Bıyık ceza yayı üzerindeki Tunç Murat Berhan ile yaptığı verkaç ile ceza sahası içerine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Berke’nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

92. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tunç Murat Behram’ın sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

105. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Feyzullah Şahin Güneş’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Kısal xx, Esat Sancaktar xx

Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış xx, Alper Kadir Duruk xx, Ufuk Er xx, Gökhan Köseoğlu xx, Ahmet Aktaş xx, Osman Işıklı xx (Enis Alıç dk. 82 ?), Burak Sürmeli xx, Berke Bıyık xxx, Oğuz Aydın xx, Saruhan Fındıkcı xx (Cuma Menize dk. 77 x), Tunç Murat Behram xxx

Yedekler: Şener Özcan, Yusuf Can Abay, Hasan Çelik, Emre Erdem, Turan Ali Demirci

Teknik Direktör: Uğur Balcıoğlu

İskenderun Futbol Kulübü: Ramazan Haklı x (Onur Parlar dk. 18 x), Fadıl Kocaoğlu xx (Yüksel Kayaalp dk. 60 x), Dede Çelik xx, Kadir Bilimlier xx, Mutlu İlengöz xx, Nureddin Ersoy xxx (Emre Hasan Balcı dk. 101 x), Recep Metin xx (Feyzullah Şahin Güneş dk. 101 x), Oğuzhan Erdoğan xx, Abdurrahman Kuyucu xx, Mustafa Öztürk xx (Uğur Uğur dk. 95 x), Burak Temir xx

Yedekler: Adem Bekir Ataş, Ömer Turan

Teknik Direktör: Yusuf Tokaç

Goller: Nureddin Ersoy (dk. 78) (İskenderun Futbol Kulübü), Berke Bıyık (dk. 83) (Bucaspor 1928)

Sarı kartlar: Yüksel Kayaalp, Mutlu İlengöz, Recep Metin, Emre Hasan Balcı, Burak Temir (İskenderun Futbol Kulübü), Ufuk Er (Bucaspor)