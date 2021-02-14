Misli.com Sultanlar Ligi: Nilüfer Belediye: 0 - VakıfBank: 3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 28. hafta mücadelesinde lider VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Nilüfer Belediyesi’ni 3-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi’nin 28’inci haftasında deplasmanda Nilüfer Belediyesi’ni 17-25, 22-25, ve 24-26’lık setlerle 3-0 mağlup etti. Ligde 26 galibiyetle zirvede yer alan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi’nde ertelenen 26’ncı hafta maçında Fenerbahçe OPET’le 17 Şubat Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.
Salon: TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu
Nilüfer Bld. Maglio 9, Ana 11, Fulden 3, Yasemin 7, B.Ünal 3, Wilhite 14, B.Kayacan (L), Aslı 2, Deniz 1, Merve
VakıfBank: Kübra 6, Maja 3, Meliha 5, Zehra 12, Haak 25, Michelle 8, Ayça (L), Gabi 2, Gözde 1, Cansu
Setler: 17-25, 22-25, 24-26Süre: 84 dakika (23’, 29’, 32’)