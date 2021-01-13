Misli.com Sultanlar Ligi: Sistem9 Yeşilyurt: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Sultanlar Ligi 16. hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt’a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 25-21, 25-15 ve 25-20’lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Çekişmeli başlayan mücadelenin birinci setinde teknik molaya ev sahibi 12-10 önde girdi. Mola sonrası Hande Baladın’ın kritik yerdeki hücumuyla öne geçen Eczacıbaşı VitrA, seti 25-21 aldı. İkinci sete daha hızlı başlayan ekip turuncu-beyazlılar oldu. Kaptan Boskovic’in servis sayısıyla teknik molaya 12-5 önde giren Eczacıbaşı VitrA, orta oyuncu Yasemin’in bloklarıyla dikkat çektiği seti 25-15 kazandı. Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette konuk ekip kontrolü elinde tutarak rakibinin öne geçmesine izin vermedi mücadeleyi 3-0 galip tamamladı. Eczacıbaşı VitrA’nın kaptanı Boskovic, 23 sayıyla en skorer isim oldu.

Motta: "Mutluluk verici"

Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Marco Motta, iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek, "Bugün blokta ve serviste iyi bir performans sergiledik. Karşılamada ve defansta daha iyi olabilirdik ama uzun bir aradan sonra ilk defa maç oynadığımız için böyle bir sonuçla sahalara geri dönmüş olmamız mutluluk verici" dedi. Beyza Arıcı "Mücadeleyi asla bırakmayan bir takıma karşı oynadık. Set vermeden kazandığımız için ayrıca mutluyuz. Takım oyunumuzu sahaya koyduğumuzu düşünüyorum. Herkesi tebrik ediyorum" derken, Sladjana Mirkovic ise "Verdiğimiz aranın ardından galibiyetle dönüş yaptık. Önümüzde zorlu bir derbi maçı var. Tempomuzu düşürmeden kalan maçlarımızı da kazanmak istiyoruz. Takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum" açıklamasını yaptı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç.

Sistem9 Yeşilyurt: Buket, Derya, İlayda, Alexia, Lana, Jennifer, Aybüke (L), Burcu, Derya, Ece, Bihter, Duygu, Zeynep.

Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Yasemin, Boskovic, Hande, Beyza, Elif, Simge (L), Mirkovic, Fatma, Saliha.

Setler: 0-3 (21-25, 15-25, 20-25)

Süre: 81 dakika (28,25,28)