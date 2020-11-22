MKE Ankaragücü, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

MKE Ankaragücü, Göztepe mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı.Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Göztepe’ye 3-1 yenilen MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Fuat Çapa’nın sözleşmesi feshedildi. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile yönetim kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Fuat Çapa’ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.