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MLS’te 18 futbolcunun korona virüs testi pozitif!

Amerika Birinci Futbol Ligi MLS’te 18 futbolcuda korona virüs tespit edildi.

MLS’te 18 futbolcunun korona virüs testi pozitif!

Amerika Birinci Futbol Ligi MLS’te 18 futbolcuda korona virüs tespit edildi.

Amerika 1. Futbol Ligi MLS’te 18 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. MLS’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, test çalışmalarının başladığı 4 Haziran’dan bu yana gerçekleştirilen testler sonucunda 18 oyuncu ve 6 takım personelinde korona virüse rastlandığı belirtildi. Gerçekleşen salgın nedeniyle mart ayında ara verilen MLS’de ligler 8 Temmuz’da başlayacak.

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