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Mobiliyum AVM yönetimi Bursaspor’un Eyüp maçına sponsor oldu

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Mobiliyum Yönetim Kurulu üyeleri, Bursaspor’un deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçının deplasman sponsorluğunu üstlendi.

Mobiliyum AVM yönetimi Bursaspor’un Eyüp maçına sponsor oldu
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Mobiliyum Yönetim Kurulu üyeleri, Bursaspor’un deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçının deplasman sponsorluğunu üstlendi.

Mobiliyum Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han’ın Bursaspor’a 2. Başkan olması sebebiyle İnegöl’den Bursaspor’a destekler sürüyor. Bu kapsamda Mobiliyum Yönetim Kurulu Üyeleri Haldun Çağlayan, Bilal Ademoğlu, Yusuf Seçgin, Taner Mollaer, Ömer Baydar ve Alaattin Yiğit Bursaspor’un deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçının deplasman sponsorluğunu üstlendi. Çağlayan, Mobiliyum Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han’ın yanında olduklarını hissettirmek ve Bursaspor’a destek olmak için yönetim olarak, Bursaspor’un deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçının deplasman sponsorluğunu üstlendiklerini ifade etti.

Bursaspor’a başarılar dileyen Çağlayan, Bursaspor’un deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor’u yenerek üst sıralara doğru tırmanışını sürdüreceğini söyledi.

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