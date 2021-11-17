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Modern Pentatlon U24 Avrupa Şampiyonası Polonya’da başlıyor

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Polonya’nın Drzonkow kentinde 16-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ‘Modern Pentatlon U24 Avrupa Şampiyonası’na katılan U24 yaş kategorisinde 4 pentatletimiz, şampiyonluk mücadelesi verecek.

Modern Pentatlon U24 Avrupa Şampiyonası Polonya’da başlıyor
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Polonya’nın Drzonkow kentinde 16-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ‘Modern Pentatlon U24 Avrupa Şampiyonası’na katılan U24 yaş kategorisinde 4 pentatletimiz, şampiyonluk mücadelesi verecek.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği’nin (UIPM), Polonya Modern Pentatlon Federasyonu ile birlikte düzenlediği ‘Modern Pentatlon U24 Avrupa Şampiyonası’, 16-21 Kasım tarihleri arasında Polonya’nın Drzonkow kentinde gerçekleştiriliyor.

Şampiyonada Türkiye’den U24 yaş kategorisinde yarışacak 2 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 4 milli pentatlet şampiyonluk mücadelesi verecek. Şampiyonada ülkemizi Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun olimpik kadrosunda yer alan kadın sporculardan Sıdal Aslan ve Yaren Nur Polat; erkek sporculardan ise Dora Nusretoğlu ve Yunus Çalışkan temsil edecek.

Polonya’da düzenlenen U24 Avrupa Şampiyonası’nın ilk gün yarışları; 19 Kasım’da yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış etaplarından oluşan Kadınlar Finali ile başlayacak. Ardından ertesi gün yine aynı etaplardan oluşan erkekler finali yapılacak. Modern Pentatlon U24 Avrupa Şampiyonası, 21 Kasım’da yapılacak Karışık Bayrak Yarışı ile birlikte sona erecek.

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