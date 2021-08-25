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Morutan, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Randers maçı hazırlıklarını tamamlarken, yeni transfer Olimpiu Morutan, antrenmanın son bölümüne katıldı.

Morutan, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı
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Galatasaray, Randers maçı hazırlıklarını tamamlarken, yeni transfer Olimpiu Morutan, antrenmanın son bölümüne katıldı.

Galatasaray. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeni transfer Olimpiu Moruan, antrenmanın son bölümünde Jupp Derwall Antrenman Sahası’na gelerek Teknik Direktör Fatih Terim ile tanışırken, vatandaşı Alexandru Cicâldu ve yeni takım arkadaşları ile buluştu. Rumen futbolcu, takımdan ayrı bir kondisyon çalışması yaptı.

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