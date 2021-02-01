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Mostafa Mohamed, sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray’ın yeni transferi Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, sağlık kontrolünden geçti.

Mostafa Mohamed, sağlık kontrolünden geçti
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Galatasaray’ın yeni transferi Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, sponsor hastanemiz Liv Hospital Ulus’ta sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımımızın yetkilileri de hazır bulundu" denildi.
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