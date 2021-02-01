Galatasaray’ın yeni transferi Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, sağlık kontrolünden geçti.Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, sponsor hastanemiz Liv Hospital Ulus’ta sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımımızın yetkilileri de hazır bulundu" denildi.
Mostafa Mohamed, sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray’ın yeni transferi Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, sağlık kontrolünden geçti.
YORUM EKLE