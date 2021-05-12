MotoGP’de bir sonraki durak Fransa

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP’de 2021 takviminin beşinci yarışı Fransa’da koşulacak. Le Mans Pisti’nde yapılacak yarışta gözler Red Bull sporcusu Marc Marquez’in üzerinde olacak. Sonuncusu 2019’da olmak üzere 6 MotoGP Dünya Şampiyonluğu bulunan başarılı pilot, sakatlığı sonrasında ilk zaferine Fransa’da ulaşmak isterken; genç Red Bull sporcusu Deniz Öncü de Fransa’da Moto3 kategorisinde birincilik arayacak.
Deniz Öncü Moto3’te ilk birinciliğini arıyorTürkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, Moto3’teki ilk birinciliğine Fransa’da ulaşmaya çalışacak. 17 yaşındaki Red Bull Sporcusu Deniz Öncü Moto3 takviminin 5. yarışında Le Mans Pisti’nde mücadele edecek. Deniz Öncü’nün, Red Bull KTM Tech3 takımıyla yarışacağı yarış TSİ 12.00’de başlayacak.