MotoGP’de sahne Katalunya’da kuruluyor

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP’de 2021 takviminin yedinci yarışı İspanya’da koşulacak. Katalunya Pisti’nde yapılacak yarışta Red Bull sporcusu Jack Miller yeniden zirveye çıkmaya, takım arkadaşı Marc Marquez de sakatlığı sonrasında ilk zaferine ulaşmaya çalışacak. Deniz Öncü ise Barcelona’da Moto3 kategorisinde birincilik arayacak.
Sonuncusu 2019’da olmak üzere 6 kez MotoGP Dünya Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşan Marc Marquez, 2020 MotoGP takviminin açılış yarışı olan İspanya GP’sinde geçirdiği kazadan sonra ilk birinciliğini Barcelona’da kazanmaya çalışacak. Katalunya Pisti’nde koşulacak heyecan verici mücadele TSİ 16.00’da başlayacak.
Deniz Öncü birincilik peşindeTürkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, Moto3’teki ilk birinciliğine İspanya’da ulaşmaya çalışacak. 17 yaşındaki Red Bull Sporcusu Deniz Öncü, Moto3 takviminin 7. yarışında Katalunya Pisti’nde mücadele edecek. Deniz Öncü’nün yarışı TSİ 12.20’de başlayacak.