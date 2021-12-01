Motokrosta final heyecanı Edirne’de yaşanacak

Edirne’de yapılacak Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası’nın 5. Ayak final yarışları 2021 yılının şampiyonlarını belirleyecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2021 takviminde yer alan Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası 4-5 Aralık tarihlerinde Edirne’de düzenlenecek. Musabeyli köyündeki Edirne Doğa ve Motor Sporları Merkezi’nde koşulacak sezonun final yarışına İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Sakarya, Mersin, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katılacak.

Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve İl Özel İdaresi’nin destekleriyle düzenlenecek Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası; MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında koşulacak. Edirne Doğa ve Motor Sporları Merkezi Motokros Pistinde yüksekliği 6 metreyi bulan atlayışların gerçekleşeceği yarışı çok sayıda izleyicinin takip etmesi bekleniyor. Toprak parkurda, nefes kesen mücadeleler, izleyiciler için gerçek bir şölene sahne olacak.

4 Aralık Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarının yapılacağı şampiyonanın final ayağı, 5 Aralık Pazar günü saat 09.00’dan itibaren birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olacak. Yarışlar sonunda 9 sınıfta 2021 yılının şampiyonları belli olacak.