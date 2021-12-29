Motosiklet Kulübünden Başkan Usta’ya teşekkür

İznik Motosiklet Kulübü üyeleri, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’yı ziyaret ederek, yıl boyu yapılan faaliyetlere katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

2021 yılı içerisinde İstanbul Sarıyer, Kocaeli Kartepe, Muğla Fethiye, Afyon Ayazini’nde gerçekleşen Enduro Yarışlarında ve Kocaeli Kartepe, İzmir Bergama, Bursa İznik ve Kocaeli’nde gerçekleşen Süper Enduro yarışlarında ilçemizi derece alarak temsil eden Nazmi Malkoç, Mehmet Emin Musaoğlu ve Mert Koç kupaları ilçeye kazandırdı.

İznik Motosiklet Kulübü Başkanı Yüksel Musaoğlu, “2021 yılı içerisinde katıldığımız bütün yarışlarda sporcularımıza, kulübümüze ve organizasyonlara destek veren Belediye Başkanımız Kağan Mehmet Usta başta olmak üzere 2011 yılından bu yana bizlere katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.