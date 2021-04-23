banner4227

Moussa Marega’dan transfer açıklaması

Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen Portolu futbolcu Moussa Marega, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Moussa Marega’dan transfer açıklaması
banner3909

Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen Portolu futbolcu Moussa Marega, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Porto’nun Malili forveti Moussa Marega, hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bir süredir Fenerbahçe’ye transfer olacağı ve sarı-lacivertlilerle görüştüğü konuşulan 30 yaşındaki futbolcu, paylaştığı mesajda hiç bir kulüple görüşmediğini ifade etti. Marega, "Menajerim, son günlerde kimseye röportaj vermedi. Türkiye’deki herhangi bir kulüple beni ilişkilendirmeyi kesmelisiniz, hiçbiriyle bir görüşmem yok ve iddialar doğru değil" diye konuştu.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tennis Championship Istanbul’da yarı final heyecanı
Tennis Championship Istanbul’da yarı final heyecanı
  1. SPOR

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841