MTB Sakarya Cup’ta ödüller sahiplerini buldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde UCI tarafından organize edilen MTB Sakarya Cup tamamlandı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi içindeki 4 buçuk kilometrelik “dağ bisikleti” parkurunda 12 ülkeden 60 sporcu kıyasıya yarıştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen yarışlara ev sahipliği yaptığı organizasyon ara vermeden devam ediyor. Hafta sonu yapılan ve sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği BMX Supercross Dünya Kupası’nın ardından bu sabah “dağ bisikleti” alanında yapılan MTB Cup Sakarya yarışı start aldı. Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilen yarışta 12 ülkeden 60 sporcu mücadele etti.

Vadi içindeki 4 buçuk kilometrelik dağ parkurunda 7 tur yapan sporcular, podyum için kıyasıya bir mücadele verdi. Yarışlar sonunda "elit kadınlar" kategorisinde Çek Cumhuriyeti’nden Tvaruzkova Tereza birinci, aynı ülkeden Adela Holubova ikinci, Tayland’dan Phetpraphan üçüncü oldu. "Elit erkekler" kategorisinde Rusya’dan Evgenii Evgrafov birinciliği elde ederken, yarışı İsviçre’den Adrin Walter ikinci ve aynı ülkeden Vital Albin ise üçüncü bitirdi. Derece yapan sporculara madalyaları takdim edildi.

MTB Cup yarışları 27 Ekim Çarşamba günü 21.00’da başlayacak olan “Nigt cup” (gece yarışı) ile devam edecek.