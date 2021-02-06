Muhammed Sarıkaya ilk kez 11’de

Medipol Başakşehir’in, Fatih Karagümrük’ü ağırladığı mücadelede turuncu-lacivertlilerin genç oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya, Başakşehir formasıyla ligde ilk kez 11’de kendine yer buldu.
Süper Lig’in 23. haftasında Başakşehir, evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Sakatların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorluk yaşayan turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, 19 yaşındaki sağ bek Muhammed Sarıkaya’ya 11’de şans verdi.
Muhammed, ligde ilk defa turuncu-lacivertli formayla 11’de maça başladı.Başarılı futbolcu, bu sezon Rizespor ve Galatasaray karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olmuştu.