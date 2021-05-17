Karate Milli Takımı 55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası için Hırvatistan’ın Porec şehrine gitti. Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Delihasan, son üç şampiyonada olduğu gibi yine genel sıralamada birinci olmayı hedeflediklerini söyledi.

Karatede Avrupa kıtasının en büyük organizasyonu olan 55. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası, 19-23 Mayıs tarihleri arasında Hırvatistan’ın Porec kentinde yapılacak. Tokyo Olimpiyatları öncesi en önemli sınav olan organizasyonda Büyükler Karate Milli Takımı, 11 kadın, 11 erkek sporcuyla mücadele edecek. Zatika Spor Salonu’nda yapılacak müsabakalarda dördü takım, 12’si ferdi dalda madalya dağıtılacak.

Murat Delihasan: "Yerimizi korumak istiyoruz"

Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Delihasan, son üç şampiyonada genel klasmanı ilk sırada bitirdikleri organizasyonda başarı grafiklerini korumak istediklerini söyledi. İki yıl önce İspanya’nın Guadalajara şehrindeki şampiyonada merhum Başkan Esat Delihasan’ın hayalini gerçekleştirdiklerini ve kadroda bulunan tüm sporcuların kürsüye çıktığını hatırlatan Delihasan, “Geçen şampiyonada üçü altın 10 madalya kazanmıştık. Kadromuzda çok fazla değişiklik yok. Uzun süredir kamp yapıyoruz ve sporcularımız form olarak iyi durumda. İnşallah burada iki yıl önceki başarıyı tekrar edip madalyalarımızı merhum başkanımıza adamak istiyoruz” diye konuştu.

12 yılda 106 madalya

Karate Milli Takımı 2019 yılında İspanya’nın Guadalajara şehrinde düzenlenen 54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda üç altın, dört gümüş ve dört bronz madalya kazanarak genel sıralamada ilk sırayı almıştı. Karate Milli Takımı 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da genel sıralamada zirveye çıkmıştı.

Geçen yıl 25-29 Mart tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılması planlanan şampiyona koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilmişti.

Milli takım ayrıca, 2008 - 2020 yılları arasında katıldığı 12 Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası’nda 25 altın, 31 gümüş ve 51 bronz madalya ile 106 kez podyumda yer aldı.

Milli takım kadrosu:

Kadınlar

Ferdi Kata : Dilara Eltemur

Kumite 50kg : Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55kg : Tuba Yakan

Kumite 61kg : Merve Çoban

Kumite 68kg : Eda Eltemur

Kumite +68kg : Meltem Hocaoğlu

Kadın Takım Kata: Ayşe Yılmaz, Hayrulnisa Çiğildik, Hazel Balık

Kadın Takım Kumite: Eda Eltemur, Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu, Gülsen Demirtürk

Erkekler

Ferdi Kata : Ali Sofuoğlu

Kumite 60kg : Eray Şamdan

Kumite 67kg : Burak Uygur

Kumite 75kg : Erman Eltemur

Kumite 84kg : Uğur Aktaş

Kumite +84kg : Alparslan Yamanoğlu

Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Erkek Takım Kumite: Uğur Aktaş, Burak Uygur, Erman Eltemur, Alparslan Yamanoğlu, Murat Öz, Enes Bulut, Muratcan Deniz