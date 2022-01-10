Murat Sancak: “Bugün iyi oynadık hatta farkı kaçırdık”

Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazanan Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak maçın ardından konuştu. Takım olarak çok iyi oynadıklarını ve hatta farkı kaçırdıklarını söyleyen Sancak, yabancı konusunda ise “Yabancı sayısını 14’ten 10’a düşürün ama saha içindeki sayıyı serbest bırakın” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir maç olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Murat Sancak, “Biz buraya kazanmaya geldik. Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun diyorum. Taraftarlarına da bir mesajım var, yönetimlerine sahip çıksınlar. Bu sene kayboldu ama neti ce itibariyle önlerinde yıllar var. Bu nedenle yönetim ve futbolculara sahip çıksınlar. Nerede bitirirlerse ona göre planlama yapacaklardır. Taraftarlar sakin olsun. Çünkü Fenerbahçe büyük camia. Arada böyle aksaklıklar sorunlar oluyor. Sabretsinler ve destek versinler. Kendi oyuncularımı kutluyorum. Hocamı tebrik ediyorum. Hepsini alnından öpüyorum. Gelip defan yapan bir oyun sergilemedik. Atak oynadık, hatta farkı kaçırdık. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Bu galibiyeti bütün Adana’ya armağan ediyorum. Takımlarını desteklemeye devam etsinler. İnşallah ilerleyen süreçte daha iyi olacağız” açıklamasını yaptı.

“Futbolcularıma ‘Benim için kazanın’ dedim”

Belhanda’nın gol attıktan sonra tribünlere yaptığı hareket ve ardından yaşanan gerginlikle ilgili de konuşan Murat Sancak, “Belhanda’nın Galatasaray’dan gelmesinden ve Fenerbahçe-Galatasaray çekişmesinden dolayı böyle şeyler oluyor. Hiç gerek yoktu. Maç bitmeden bağırdım Belhanda’yı içeri alsınlar da sıkıntı olmasın diye ama beni duymadılar. Bir iletişimimiz olacak. Kendisiyle görüşeceğiz. Bu kulübün en değerli oyuncularından birisi ve böyle gerginlikler olmamasını istiyoruz. Biz Türkiye’de herkesin ikinci takımı olmak istiyoruz, hedefimiz bu. Hiçbir camiayla tartışmadan çıkıp oyunumuzu oynamak istiyoruz. Kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de. Bugün Allah nasip etti ve kazandık, mutluyuz. Daha önce gönül verdiğim takımdı Fenerbahçe. Maçtan önce futbolcularıma söyledim, ‘Benim için kazanın’ dedim. Galatasaray’ı da yenmiştik. Beşiktaş ile deplasmanda 3-0’dan 3-3 berabere kalmıştık. Trabzon’da da çok muhteşem oynamıştık ama şanslı olan Trabzonspor’du biz atamamıştık golleri. Güzel bir maçtı ve galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Yabancı sayısını düşürün ama serbest bırakın”

Devre arası transfer döneminde yıldız oyuncu transferi yapmayı düşünmediklerini ifade eden Murat Sancak, “Öyle yıldız bir transfer yapmayı düşünmüyoruz. Bazı bölgelerde aksaklıklarımız var. Yerli oyuncu oynatma sisteminden dolayı iyi yerli almak istiyoruz. Bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Buradan da Federasyon Başkanımıza sesleniyorum, yabancı sayısını 14’ten 10’a düşürün ama oyun içindeki sayıyı serbest bırakın. Daha önce defalarca söyledim, tekrar söylüyorum. Bütün hocaların elini kolunu bağlıyorsunuz, buradan da mesajım olsun” diyerek sözlerini tamamladı.