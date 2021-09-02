Musa Aydın, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Samsun ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile bir araya gelen Başkan Musa Aydın, Samsun’da güreşin geldiği son durumu değerlendirdi. Kasapoğlu güreş için Samsun’da adeta seferberlik ilan ettiklerini belirterek, "Samsun ilimizden yeni Yaşar Doğu’lar, yeni Mustafa Dağıstanlı’lar yetiştirmek için kolları sıvadık. Tüm gücümüzle Türk güreşi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Musa Aydın da Samsun’da Türk güreşi için yapılan çalışmaları büyük bir mutlulukla takip ettiğini söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Milli güreşçilerden Fatih Başköy, Samsun’da düzenlenen düğünle evlendi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Başköy’ün düğününe katılarak genç çifte mutluluklar diledi.