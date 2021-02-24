Musa Aydın: "Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz"

Korona virüsün güreş camiasını da olumsuz etkilediğini söyleyen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, buna rağmen çalışmalarının büyük hızla devam ettiğini ve Tokyo Olimpiyatları’nda, Türkiye’yi başarıyla temsil edeceklerini ifade etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlere İstanbul’da yapılan milli takım seçmelerine değinen Başkan Musa Aydın, "2 yıldır Türkiye şampiyonası yapamıyoruz. Bundan dolayı da sıkletleri ve sporcularımızı güncelleyemedik. İstanbul’da yapılan müsabakalarımızın amacı; sıkletler ve alternatifler bulmak, rekabet ortamı oluşturmak. Hem kalifikasyonlarda hem de olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil etmek" dedi.

Güreş branşının Türk sporunun lokomotifi olduğunu belirten Aydın, "Olimpiyatlarda aldığımız 91 madalyanın 63’ünü güreşte kazandık. 2016 Rio Olimpiyatları’nda ülkemizin kazanmış olduğu 8 madalyanın 5’ini güreşte kazandık. Bu anlamda hem devletimizin hem milletimizin bizden beklentisi yüksek. Tabii bu anlamda bizim yükümüz de çok ağır. Biz bu yükümüzün ağırlığının bilinci içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Kamplarımızı yapıyoruz. İkili üçlü kamplarımızı yapıyoruz. Mesela Elmadağ’da şu anda Belaruslular ve Özbekler var. Serbestçilerle beraber kamp yapıyorlar. Kadın milli takımımız Ukrayna’da kamp yapıyor. Grekoromen milli takım kadro seçmeleri, müsabakalarımızın ardından İstanbul’da kampları sürüyor. Dolayısıyla çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Öyle inanıyorum ki geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2021 Tokyo Olimpiyatları’nda da ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz" diye konuştu.

"Güreş ailesini yakinen ziyaret ettik"

Pandeminin bütün ülkeyi olduğu gibi güreş branşını da olumsuz etkilediğinin altını çizen Başkan Musa Aydın, "Her şeye rağmen bu pandemi sürecinde biz, Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun özel izinleriyle olimpiyata katılacak büyük takımlarımızın çalışmalarına devam etmekteyiz. Bu arada Cumhurbaşkanımız 65 yaş üstü olanların sokağa çıkma yasağı talimatını ilan etti. Bakanımızın da 65 yaş üstüne, ’Sokağa çıkmayın ancak sporsuz kalmayın, sağlıklı kalın’ talimatları çerçevesinde biz de harekete geçtik. Federasyon olarak il temsilcimiz aracılığıyla illerimizdeki bütün hakemlerimizi, antrenörlerimizi, eski şampiyonlarımızı ve eski idarecilerimizi ziyarette bulunduk, bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduk. İkinci ziyaretlerimiz de Bakanımızın, ’Evde kalın ama sporsuz kalmayın, sağlıklı kalın’ talimatından sonra birer takım milli takım eşofmanları hediye ettik. Evde spor yapmaları konusunda onları teşvik ettik. Dolayısıyla güreş ailesini yakinen böyle ziyaret etmemiz pandemi sürecinde onları oldukça olumlu bir şekilde motive etti. Aidiyet duyguları oluştu ve gelişti. Bizler de çok olumlu tepkiler aldık. Tabii onlar mutlu oldukça, olumlu tepkiler geldikçe biz de mutlu olduk. Bunun yanında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çocuklarla bölgesel bir kamp yaptık. Buradaki amacımız sporcu yetiştirmek. Yani vatanını, milletini, devletini, bayrağını ve ezanını seven bir nesil yetiştirmek amacıyla bu işi yaptık. Önemli olan sporcu kimliği kazandırmak ve onları ülkeye kazandırmak. Hayırlı ve faydalı bir vatandaş olarak topluma kazandırmak. Bu anlamda gerekli çalışmalarımızı yaptık, inşallah bundan sonra da devam edecek" şeklinde konuştu.

Yağlı Güreş’te önemli gelişme

Yağlı güreşte önemli bir gelişme yaşandığını dile getiren Musa Aydın, "Tekirdağ Üniversitesi aynı milli sporculara uygulanan uygulamayı yönetim kurulu kararıyla onayladı ve bundan sonra Kırkpınar’da derece almış sporcularımız hem Trakya Üniversitesi’nde hem Tekirdağ Üniversitesi’nde sınavsız olarak okuma hakkını elde ettiler. Ben hem Trakya Üniversitesi hem de Tekirdağ Üniversitesi rektörlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tabii yağlı güreş için büyük bir kazanç, büyük bir kazanım" açıklamasını yaptı.

Geçen sene Kırkpınar’ın yapılabilmesi için çok büyük gayret ettiklerini anlatan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Bu konuda çok büyük çalışmalar yaptık. Ama netice itibariyle maalesef üzülerek söylemek istiyorum Kırkpınar’ı yapamadık. Ancak bu sene yapmak istiyoruz. Yani 650 yıllık geleneğin sekteye uğramamasını istiyoruz. Bu anlamda 10 Mart’ta Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve yönetimiyle Edirne Belediye Başkanı ve Kırkpınar Ağamızla, Antalya’da toplantımızı gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah bu sene, öyle inanıyorum ve ümit ediyorum ki Er Meydanları şenlenecek" diyerek sözlerini noktaladı.