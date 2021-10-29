Musa Aydın’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesaj yayımladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın mesajında şu cümlelerle yer verdi:

"Bugün, millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna, insanüstü gayret ve fedakarlıkla vermiş olduğumuz büyük mücadelenin ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü.

Aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında dünyanın en güçlü ordularına karşı tüm yokluk ve imkansızlıklar içinde verilen İstiklal Mücadelesini zaferle taçlandırmıştır. Her anı kahramanlıklarla dolu eşsiz bir mücadele örneği olan Kurtuluş Zaferi’nin ardından 29 Ekim 1923’te Aziz Türk Milletinin hür ve bağımsız yaşama iradesinin en büyük teminatı olan Cumhuriyetimiz ilan edilmiştir.

Bu eşsiz zafer üzerinden yükselen Türkiye Cumhuriyeti, emin adımlarla geleceğe yürümekte ve muasır medeniyet seviyesinin üstünde modern ve büyük Türkiye ideali yolunda hedeflerini gerçekleştirmektedir.

Bugün dünyanın önemli ve saygın ülkelerinden biri haline gelen ülkemizin bu başarısının arkasında Aziz Türk Milletinin tarihinden aldığı cesaret ve fedakârlık ruhu yatmaktadır. Gelecek kuşaklara her alanda daha gelişmiş, daha müreffeh bir ülke bırakmak azmiyle ülkemizi, daha ileriye taşıyacak, hiçbir engelin bizleri bu hedeflerimizden alıkoymasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Özellikle 15 Temmuz’da Fetö Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen ve milletimizin tıpkı kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi destansı karşı koyması ile bastırılan darbe girişiminin ardından millet olma şuuru ve Cumhuriyetimizin kıymeti bir kez daha net olarak anlaşılmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle bizlere Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan Aziz Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, başta güreş ailesi olmak üzere Aziz Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."