Musa Aydın’dan milli takıma ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Aralık ayında Sırbistan’da yapılması planlanan Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarını Bolu Topuk yaylasında sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı kampını ziyaret etti.

Kampta ilk olarak teknik heyetle bir araya gelen başkan Musa Aydın çalışmalar hakkında bilgi aldı. Pandemi sürecinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yoğun gayretleriyle sağlıklı bir şekilde kamp yaptıklarını belirten Aydın "Her kamp döneminden önce düzenli olarak Covid 19 testleri yapıyoruz. Şu ana kadar çok şükür sıkıntı bir durumla karşılaşmadık. Kampta sağlık açısından her türlü önlemler alınıyor. Tüm dünyada rakiplerimiz teknik antrenmanlara başladı. Bizler de onların gerisinde kalmamak için teknik antrenmanlara başlayacağız. Umarım bir an evvel pandemi sürecini geride bırakırız. UWW 2020 Dünya Şampiyonası’nın Aralık ayında Sırbistan’da yapılacağını duyurmuştu. Ama salgının durumuna göre bu karar değişebilir. Önümüzdeki ay bu konu büyük ölçüde netlik kazanır. Bizler şampiyona Aralık ayında yapılacakmış gibi hazırlanıyoruz" dedi.

Musa Aydın Taha Akgül ile yakından ilgileniyor

Tokyo Olimpiyatları’nda en büyük altın madalya umudumuz olan Taha Akgül ile de yakından ilgilenen Federasyon Başkanı Musa Aydın başarılı sporcunun son durumu hakkında bilgi aldı. Taha’nın Tokyo’dan altın madalya ile döneceğinden emin olduğunu belirten Aydın, "Taha Akgül’den son durumu hakkında bilgi aldım. Kendisi son derece formda ve morali yerinde. Rio 2016’da olduğu gibi, Tokyo’da da altın madalya kazanacağına olan inancımız tam" dedi.

Serbest Güreş Milli Takımı’nın Topuk yaylasındaki kampı 23 Eylül tarihinde sona erecek. Bir hafta izin yapacak olan milliler 30 Eylül’de Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi’nde yeniden kampa girecekler.