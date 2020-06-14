Muslera’dan sonra Andone de sakatlandı

Galatasaray’da Rize deplasmanında ilk yarıda Fernando Muslera, ikinci yarıda da Florin Andone sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Andone’nin, sağ ön çapraz bağında yırtık şüphesinin olduğu belirtildi.
Galatasaray’da Rize deplasmanında ilk yarıda Fernando Muslera, ikinci yarıda da Florin Andone sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Galatasaray’da Rize deplasmanında ilk yarıda Fernando Muslera, ikinci yarıda da Florin Andone sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Andone’nin, sağ ön çapraz bağında yırtık şüphesinin olduğu belirtildi.