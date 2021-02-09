Mustafa Cengiz: "Ali Koç bana maç sonunda ’ayıp bu yapılanlar’ dedi. Tek başına stat güvenlik amiri gibi talimatlar verdi. Bizim takımımız sadece tribüne giderek alkışladı. Ali Bey sinkaflı laflar etmiş diyorlar. Ben duymadım, iyi ki de duymamışım. K

Mustafa Cengiz: "Ali Koç bana maç sonunda ’ayıp bu yapılanlar’ dedi. Tek başına stat güvenlik amiri gibi talimatlar verdi. Bizim takımımız sadece tribüne giderek alkışladı. Ali Bey sinkaflı laflar etmiş diyorlar. Ben duymadım, iyi ki de duymamışım. Kötü tepki verirdim."