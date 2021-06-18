Mustafa Cengiz: "Bugün itibariyle daha 1 yıl olmasına rağmen UEFA Finansal Fair Play’den çıkış yaptık"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taahhütleri yerine getirdikleri için UEFA Finansal Fair Play’den (FFP) bitmesine 1 yıl kala çıkış yaptıklarını söyledi.
"Galatasaray’ın huzura ihtiyacı var"
Seçimlerden dolayı camianın gergin olduğunu ve bunun kendisini üzdüğünü ifade eden Cengiz, "Bütün camia huzur istiyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ben bunu hiç istemezdim. Pandemi koşullarında böyle oldu. Seçimi 29 Mayıs’ta yapamazdık. Ön görülere göre hızlı davrandık. Bütün adaylar değerli. Bütün adayların listeleri değerli. Lütfen birbirlerine çatmayı bıraksınlar. Çekildim diyorum bana çatıyorlar. Ama kızmıyorum. İnsan 100 yaşına da gelse yarın öğreneceği bir şey var. Artık birbirine sert yapmayın. Galatasaray’ın huzura ihtiyacı var. Ben hiçbirinin aleyhinde konuşmadım. Özellikle konuşmadım. Seçimin düzgünce yürümesini istedim" dedi.Başkanlık seçimindeki bütün adayların değerli isimler olduğunu belirten Başkan Cengiz, "Hepsi Galatasaray için uğraşıyor. Onlar da kendini yoruyor, parçalıyor. Niçin Galatasaray için. Ben geldim, geçtim. Önemli olan iyilikle anılmak. Ben öyle anılmak isterim. Ben hiçbirine düşman değilim. Hiçbir düşmanlığım yok. İsterim ki hepsi başarıl olsun. Gri listede 20’ye yakın arkadaşım var. Çok yakın çalışma arkadaşım. Kurumsal hafıza çok önemli. Bundan sonra önümüz termemiz. Yeni gelecek başkan, FFP açısından dümdüz yolda yürüyecek. Önümüzdeki yıl aşma noktasını kaldırıyoruz. Bankalar Birliği’nin yapılandırma anlaşması var. Onda gizlilik sözleşmesi var. Yapılan anlaşma çok hayırlı. Bir anlamda Türkiye’nin FFP’yi. Benim arkadaşlarım, kurumsal hafıza ve sürdürülebilirlik anlamında yürüyen bir süreç var. Sürdürülebilir bir yönetim var. Ben bunu arkadaşlarımın bulunduğu gri listede görüyorum" şeklinde konuştu.