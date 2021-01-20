Mustafa Cengiz’den Mesut Özil açıklaması. Cengiz, "Ali Koç ’Evin oğlu evine döndü’ dedi. Aslını reddedip, Türklüğünü reddedip gelene ’Evin oğlu’ dememek gerekiyor. Oynayan yabancılar elin oğlu mu? Bu bir ayrımcılıktır. Bakalım TFF buna ne diyecek. Yo

Mustafa Cengiz’den Mesut Özil açıklaması. Cengiz, "Ali Koç ’Evin oğlu evine döndü’ dedi. Aslını reddedip, Türklüğünü reddedip gelene ’Evin oğlu’ dememek gerekiyor. Oynayan yabancılar elin oğlu mu? Bu bir ayrımcılıktır. Bakalım TFF buna ne diyecek. Yoksa ’Muz uzatmak sağlığa faydalıdır?" mı diyecekler?"