Mustafa Cengiz’e sosyal medyadan yapılan hakarete para cezası

Galatasaray Kulübü, bir sosyal medya hesabından Başkan Mustafa Cengiz’e yapılan hakaret eden şahsın para cezasına mahkum edildiğini duyurdu.

Mustafa Cengiz’e sosyal medyadan yapılan hakarete para cezası
banner3909

Galatasaray Kulübü, bir sosyal medya hesabından Başkan Mustafa Cengiz’e yapılan hakaret eden şahsın para cezasına mahkum edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Sosyal medya üzerinden Başkanımız Mustafa Cengiz’e yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunan “12numaraorg” hesabını yönettiği belirlenen M. A. isimli şahıs, İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından adli para cezasına mahkum edilmiştir."
YORUM EKLE
Gönder

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841