Mustafa Cengiz’e sosyal medyadan yapılan hakarete para cezası

Galatasaray Kulübü, bir sosyal medya hesabından Başkan Mustafa Cengiz’e yapılan hakaret eden şahsın para cezasına mahkum edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Sosyal medya üzerinden Başkanımız Mustafa Cengiz’e yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunan “12numaraorg” hesabını yönettiği belirlenen M. A. isimli şahıs, İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından adli para cezasına mahkum edilmiştir."