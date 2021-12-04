Mustafa Denizli: "İstanbul deplasmanlarından mağlubiyetsiz dönmek önemli"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2 hafta üst üste oynadıkları Başakşehir ve Galatasaray deplasmanlarından mağlubiyet almadan ayrılmanın kendileri adına çok önemli olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Altay, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, kötü gidişatlarını telafi etmeye gayret ettiklerini ifade ederek, “Sezon başında başladığımız kadrodan zor durumda bırakacak sakatlıklar yaşadık. İki deplasman puanı bizim için önümüzdeki haftalar adına ümit verici. Bugün Galatasaray gibi bir takımdan 2 golle puan almak önemli. Hatta oyunun bazı bölümlerinde her iki takımın da gole yaklaştığı pozisyonlar oldu. Galatasaray’ın da bizim de kazanabileceğimiz bir maçtı. Bugün benim için de duygusal bir maç oldu. Bugün 90 dakika rekabet yaşayan iki tane takımda uzun yıllarım geçti. Futbolculukla başladığım kulüp Altay’da 18 yıl, Galatasaray gibi bir camiada da 9 yıl süren futbolculuk, teknik direktörlük yaptım. Saha kenarında iki takım maçını izlemek son derece farklı duygular yaşatıyor. Neticede başında olduğum takımın şartlar ne olursa olsun başarısı için çalışıyoruz. Çalıştığımız camialarda aynı ciddiyetle işimizi yapmaya çalışıyorum. Müthiş bir taraftar desteği vardı. 1-0’dan sonra daha dikkatli olsak özellikle ceza sahası içinde kullandığımız toplarda gecikme yaşadık. Galatasaray’ın da pozisyonları var. Bu maçı seyredenler temposundan mücadelesinden gollerinden her şeyinden keyif almış olabilir diye düşünüyorum. Güzel maç oldu. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Yeni kurulmuş bir takımız. Sezon başında yaklaşık olarak bu haftalarda düşündüğüm puanın 1 puan gerisindeyiz. Bunu telafi edecek kadroya sahibiz. Önümüzdeki haftalarda bu maçta görev yapmayan sakat cezalılar dönünce tempomuz daha da yükselecek. 2 haftalık İstanbul deplasmanlarından mağlubiyet yaşamamamız önemli” şeklinde konuştu.

“Hata varsa da hatalar insanlara mahsus”

Mustafa Denizli, yedikleri ilk golde faul olup olmadığıyla ilgili yöneltilen soruya ise, “Bizim yediğimiz golde çok fazla açıdan izleme imkanımız olmadı. Niye öyle oldu bilmiyorum. Sadece futbolcularımın beyanına benim inanmam gerekir. Orada müdahale olduğunu söylüyorlar. Neticede ben de baktım temas var gibi. Hem Cüneyt hoca hem VAR’daki arkadaşların verdiği karar. Çok faza üzerine konuşmak istemiyorum. Hata varsa da hatalar insanlara mahsus. İster saha içi ister VAR olsun. Cüneyt Çakır gibi bu ülkenin yetiştirdiği ender kıymetlerden birini bu pozisyona böyle karar vermesini saygıyla karşılıyoruz. Bizim penaltıyı izleyemedim. Ceza sahasında oyuncuların tepkileri penaltı olduğu şeklindeydi. Neticede Cüneyt hoca geldi, izledi. Aynı kanaatte olması gerekir ki penaltı verdi” ifadelerini kullandı.

“Bize misafir olan yöneticilerle sohbet etmeyelim mi?”

Denizli, İzmir’de Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmesiyle ilgili yöneltilen sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

“Fenerbahçe kafilesi benim kaldığım otelde kaldı. Fenerbahçe camiası benim uzak olduğum bir camia değil. Orada görev yapan yöneticiler benim arkadaşım onlarla oturmam kadar doğal bir şey olamaz. Bize misafir olan yöneticilerle sohbet etmeyelim mi? Doğru, oturdum. Herhangi bir şey söz konusu değil. Akıllara başka bir şey gelmesin. Şu anda görevimin başındayım. Bu camiada büyük mutluluklar yaşamış biriyim. Buradaki görev benim adıma son derece önemli. Şartlar ne olursa olsun devam ettireceğim.”

“Maçın sonunda yaptığımız hamleler kazanmak içindi”

2 hafta üst üste İstanbul’da oynadıkları Başakşehir ve Galatasaray maçlarından mağlubiyetsiz ayrılmanın önemli olduğuna dikkat çeken Mustafa Denizli, “2 hafta arasında siyahla beyaz kadar fark vardı. Geçen hafta oynadığımız rakip son haftalarda en iyi futbol oynayan 5 hafta kazanan rakiple oynadık. Psikolojik olarak baskıyı kabul ettik. O futbolla ilgili son derece hoşnut olmadığım görüntüydü. Bugün öyle değildi. Galatasaray gibi rakibe karşı öyle bir savunma ile oynamadık. Maçın sonunda yaptığımız hamleler kazanmak içindi. Neticede bizim için son görüntü önemli. Son haftalarda taşıyabileceğimiz görüntü” değerlendirmesini yaptı.