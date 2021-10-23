Mustafa Gürsel: "Kazanmayı alışkanlık haline getirmek istiyoruz"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Oyunumuzu geliştirerek son 3 maçta deplasmanda kazanmasını bildik. İç sahada da devam ederek kazanmayı alışkanlık haline getirmek istiyoruz" dedi.

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Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Oyunumuzu geliştirerek son 3 maçta deplasmanda kazanmasını bildik. İç sahada da devam ederek kazanmayı alışkanlık haline getirmek istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Bandırmaspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Tuzlaspor’u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ardından Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi oyun ile 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Gürsel, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçtan önce de söylediğim gibi Tuzlaspor çok fazla gol yiyen bir ekip değildi. Genelde maçları 1-0 civarında sonuçlanıyordu. Bugün kontrollü oynadık. İyi oyunumuzun karşılığında 2 gol bulduk. İkinci yarı da bir gol ile 3-0 kazandık. Mutluyuz, oyunumuzu geliştirerek son 3 maçta deplasmanda kazanmasını bildik. İç sahada da devam ederek kazanmayı alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Güzel maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz” açıklamasını yaptı.

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