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Mustafa Muhammed 5. golünü kaydetti

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Galatasaray’ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezon 5. golünü kaydetti.

Mustafa Muhammed 5. golünü kaydetti
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Galatasaray’ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezon 5. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray’da beraberlik golünü Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed attı. Mücadelenin 88. dakikada Cicaldau’nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Muhammed kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 5. gol sevincin yaşadı. Başarılı futbolcu bu gollerin hepsini ligde kaydetti.

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Mücadeleye yedeklerde başlayan Mustafa Muhammed 66. dakikada Mbaye Diagne’nin yerine oyuna girdi.

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