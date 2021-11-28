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Mustafa Muhammed’in doğum günü kutlandı

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Galatasaray’ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed’in doğum günü kutlandı.

Mustafa Muhammed’in doğum günü kutlandı
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Galatasaray’ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed’in doğum günü kutlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da bu mücadele öncesinde kamp yaptıkları otelde 24 yaşına giren Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed için doğum günü organizasyonu yapıldı. Kendisi için kesilen doğum günü pastasının ilk dilimini kaptan Fernando Muslera’nın elinden yiyen Muhammed, daha sonra Teknik Direktör Fatih Terim ve arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

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