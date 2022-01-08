Mustafa Reşit Akçay: “Onurlu mücadele nedeniyle oyuncularımı kutluyorum”

Ümraniyespor deplasmanında uzatmada yediği penaltı golüyle mağlup olan Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, oyuncularını ortaya koyduğu duruş ve onurlu mücadele nedeniyle kutladı.

Spor Toto 1. Lig’in 20. hafta mücadelesinde Ümraniyespor’a konuk olan ve 90+1. dakikada gelen penaltı golüyle kaybeden Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İkinci yarının başlangıç maçına iyi başlamak istediklerini söyleyen Akçay, “Disiplinli bir oyunla başlamamız gerekiyordu, öyle de oldu. Oyunu sonuna kadar elimizde tutmak istedik. Rakiple kora kor mücadeleye girdik. Zaman zaman hücumlar da geliştirdik. 4-5 net pozisyonumuz olduğunu düşünüyorum. Deplasmanda bunlardan birini değerlendirmediğiniz zaman çeşitli nedenlerle kaybedebilirsiniz. Bugün de öyle oldu ve farklı nedenlerle kaybettik. Ortaya koyduğumuz onurlu mücadele ve duruş için futbolcu arkadaşlarımı kutluyorum. Transfer çalışmalarıyla takımımızı güçlendirip Ankaragücü maçıyla yeni bir sayfa açmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.