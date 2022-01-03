Mustafa Reşit Akçay: "Orta sahaya en az iki oyuncu takviyesi yapmak istiyoruz"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, orta sahada eksikleri olduğunu vurgulayarak, bu bölgeye iki transfer yapmak istediklerini söyledi.

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, sezonun ilk yarısında performansları iyi olmasa da hedeflenen puan skalasına yaklaştıklarını söyledi. Öte yandan transfer sezonuna da değinen Akçay, orta sahaya 2 tane oyuncu transfer etmek istediklerini ve Dino’nun alternatifi olarak alınacak oyuncunun da transferinin hallolmak üzere olduğunu belirtti.

"Mazeret üretmek istemiyorum”

Sezonun ilk yarısını değerlendirirken çeşitli sebeplerden dolayı performanslarının çok da iyi olmadığını ama hedeflenen puan skalasına yaklaştıklarını belirten Mustafa Reşit Akçay, “Sezonun ilk yarısında kurduğumuz takımımız çok iyi bir performans göstermese de düşündüğümüz puan skalasının ortalamasına yaklaştı. Sezonun ilk 8 maçında 16 puan aldık, son 8 maçında ise 8 puan aldık. Mazeret üretmek istemiyorum. Bu nedenle eksikler, problemler gibi şeyleri konuşmak yerine o puanları toplayamadık demek daha doğru olur. İkinci yarıda yarış daha sıkı olacak. Puan kazanmak daha zor olacak. Amacımız camiamızı en iyi şekilde temsil etmek ve onun mücadelesini vermek. Yani amacımız, sahada da rakibi rahatsız eden, rakiple boğuşan bir takım oluşturmak” şeklinde konuştu.

"Orta sahaya en az iki oyuncu takviyesi yapmak istiyoruz”

Orta sahada eksikleri olduklarını ifade eden Akçay, 2 futbolcu transferiyle bölgeyi güçlendirmek istediklerini vurguladı. Akçay, “Bizim problemli mevkiimiz orta sahamızdı. Orta sahayla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Oraya en az 2 futbolcu takviyesi yapmak istiyoruz. Bunlar 8 ve 6 mevkiilerinde oynayan oyuncular olacak ama 8 numara oynayan oyuncu ihtiyacımızın fazla olduğunu biliyoruz. İlk yarıda Dino’ya alternatif olarak denediğimiz oyuncuların isteneni verememesi, beklentilerin çok altında kalması yeni bir santrfor arayışını gündeme getirdi. Onu da halletmek üzereyiz. Kenar oyuncularımızla da ilgili belki alternatif oyuncular katarak güçlendirme yapmak istiyoruz. Savunmamızda Hasan’ın sakat olması stoper ihtiyacımız varmış gibi gösterse de Hasan’ın dönüşüne kadar çok fazla maç oynayacağımız için alternatif Türk bir stoper bakmaya çalışıyoruz. Şu anda Türkiye’de gerek sol bek gerekse de stoper konusunda biraz problemler var ama tespitlerimiz var, onları katmak için de uğraşacağız” dedi.

Son olarak antrenmanda yer almayan Dino ve Cisse’nin durumuyla ilgili de açıklama yapan Akçay, “Dino, yarın öğleden sonra burada olacak. Sonraki gün de idmana katılacak. Cisse de uçak biletini aldı. O da geliyor. Biliyorsunuz, evlendi. Yönetimin gerek Cisse’ye gerekse Dino’ya tanıdığı sürelerde gelecekler” ifadelerini kullandı.