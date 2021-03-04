Mustafa Yılmaz: “Fenerbahçeli yöneticiler, futbolculara ağır küfürler etti”

Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Antalyaspor’da Başkan Mustafa Yılmaz maçın ardından konuştu. Antalyaspor’un yüzde 100’lük 2 penaltısının verilmediği söyleyen Yılmaz, Fenerbahçeli yöneticilerin de saha içindeki oyunculara ağır küfürler ettiğini ifade etti.
“Saha içindeki oyunculara ağır küfürler edildi”Maçın ardından Boffin’in kırmızı kart görmesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, “Bütün takımların yöneticilerini Antalya’da ağırlıyoruz, hepsini misafirperver şekilde konuk ediyoruz. Fenerbahçeli yöneticilerin, saha içindeki oyunculara sinkaflı küfürler ettiler. Maçın ardından gösterilen kırmızı kartı da anlayabilmek mümkün değil. Bu şartlar altında mücadelemize devam edeceğiz. Bizim sol tarafımızdaki yönetici arkadaşların hepsi ağır ve sinkaflı şekilde saha içindeki oyunculara küfürler ettiler” diye konuştu. Antalyaspor’un yenilmezlik serisiyle ilgili de konuşan Yılmaz, “12 maçtır yenilmiyoruz. 2 kupa maçını da ilave edersek 14 maçtır yenilmiyoruz. Bu önemli bir başarıdır. Gönül isterdi ki buradan 3 puanla dönelim ama kısmet olmadı. Bundan sonraki maçlarda elimizden geldiğince mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.