Müthiş maçı katleden hakemlerdi 2-2

Silivri Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası oldukça keyifli ve mücadeleli geçen maçta her iki taraf da sahadaki puanları paylaştılar. Silivrispor ve Düzcespor arasında oynanan lig maça başlayan taraf Silivrispor oldu ve yapılan santrada ileriye yüklenen Tufan’a atılan uzun topla iyi buluşan tecrübeli oyuncu durumu daha 1.dakikada 1-0 yapan golü kaydetti. Bu golle birlikte oyunu daha çok kendi sahasında kabul eden Silivrispor kalesinde tehlikeler görmeye başladı. Müsabakanın 26.dakikasında arka direkte kendini unutturan Ömer, Düzcespor’a beraberliği getiren golünü attı ve skoru 1-1’e taşıdı. Müsabakanın 39.dakikasında Silivrisporlu oyuncu Gökhan ikili mücadelede rakibi düşünde maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı ve ilk yarının son bölümlerinde Silivrispor 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıya eksik başlayan Silivrispor oyunu kendi sahasında kurmaya devam etti. Kontra ataklarla Düzce kalesine yüklenmeye çalışan Silivrispor birkaç net pozisyondan da yararlanamadığı görüldü. Maçta dakikalar 76’yı gösterdiğinde arka direkte toplu buluşan Şehmus, Silivrispor’un ikinci golünü attı ve durumu 2-1 yaptı. Müsabakanın 82.dakikasında Düzcespor’da Yusuf, Silivri ceza alanına girmeden sert bir şut çıkardı ve durumu 2-2 berabere yapan golü kaydetti. Maçın 90+3.dakikasında Silivrispor, Düzce ceza alanı içine dikine atılan topa yetişen Cankat’ı kaleci ceza alanı içinde düşürülmesine maçın hakemi devam dedi. Müsabaka 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Stat: Silivri

Hakemler: Semih Kurt, Gürcan Dönmez, Enes Seymen

Silivrispor: Mert 9, Oğuz 9, Bülent 9, Ömer 9, Oğulcan 9, Tufan 9 (90’ Emre9), Uğur 9 (69’ Sercan 9), Ömer 9 (43’ Şehmus 9), Ardahan 9 (69’ Mustafa 9), Muhammet 9 (46’ Cankat 9), Gökhan 9

Düzcespor: Furkan 9, Sıddık 9, Abdullah 9, Onur 9, Oğulcan 9, Enver 9 ( 80’ Barış 9), Metin 9, Bulut 9 (63’ Mutlu 9), Yusuf 9, Nevzat 9, Ömer 9

Skor: 2-2

Goller: 1’ Tufan ve 76’ Şehmus (Silivri), 26’ Ömer ve 82’ Yusuf (Düzce)

Kırmızı kart: 39’ Gökhan (Silivri)