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Muzaffer Ilıcak’tan Miraç Kandili mesajı

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Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutladı.

Muzaffer Ilıcak’tan Miraç Kandili mesajı
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Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutladı.

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Bu gece Hazreti Muhammed’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükseldiği Miraç Gecesi’nin idrak edileceğini söyleyen Kaya Muzaffer Ilıcak, "Miraç, her türlü olumsuzluklara ve zorluklara rağmen tevhit, ibadet, sabır ve istikamet üzere sebat ederek inandığı gibi yaşayanların asla yalnız ve yardımsız kalmayacağını gösteren ilahi bir armağandır. Bu gecenin yurdumuza ve bütün insanlığa sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini Allah’tan dilerim" dedi.

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