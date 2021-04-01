Nando De Colo: "Obradovic sertti ancak şampiyonluk için ne yapılması gerektiğini biliyordu"

Fenerbahçe’nin başarılı Fransız basketbolcusu Nando De Colo, eski başantrenörleri Zeljko Obradovic ile ilgili yaptığı açıklamada, "Obradovic’in kesinlikle basketbolla ve oyuncularla nasıl başa çıkacağına dair birçok tecrübesi var. Onlara karşı sertti ancak şampiyonluk için ne yapılması gerektiğini biliyordu" diye konuştu.
"Obradovic şampiyonluk için ne yapılması gerektiğini biliyordu"Eski başatnrenörleri Zeljko Obradovic’in Euroleague tarihinde en çok kupa kazanan antrenör olduğunu anlatan 33 yaşındaki oyuncu, "Öte yandan başantrenörümüz Igor Kokoskov Avrupa’ya ilk kez geldi. Obradovic’in kesinlikle basketbolla ve oyuncularla nasıl başa çıkacağına dair birçok tecrübesi var. Onlara karşı sertti ancak şampiyonluk için ne yapılması gerektiğini biliyordu. Kokoskov farklı bir zihniyette çünkü NBA’den geliyor. Ancak o da bizim Euroleague basketbolu oynadığımızı biliyordu. Şu anda olduğumuz takım her şeyin karşımı diyebiliriz. Oyun kurucuda olsam 2 numarada olsam koçun sahada ne yapabildiğimi bilmesi önemli. En önemlisi ise beni takıma yardım edebilecek bir pozisyona koyması" ifadelerini kullandı.