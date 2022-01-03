crossorigin="anonymous">

banner4556

Napoli’de hedef ’Kim’

banner4336

İtalya Seri A ekibi Napoli, Fenerbahçe’nin Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae’yi transfer etmek istiyor.

Napoli’de hedef ’Kim’
banner4583

İtalya Seri A ekibi Napoli, Fenerbahçe’nin Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae’yi transfer etmek istiyor.

banner4575

Fenerbahçe’ye sezon başında Beijing Guoan’dan katılan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae’ye, İtalyan ekibi Napoli talip oldu. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Napoli’de Kostas Manolas’ın takımdan ayrılması, Kalidou Koulibaly’nin ise hem sakatlık hem de Afrika Kupası’nda görev alması sebebiyle gözünü sarı-lacivertlilerin futbolcusu Kim’e dikti. İtalyan ekibi, Min-Jae transferini gerçekleştirememesi durumunda ise Federico Fazio ve Axel Tuanzebe isimleri üstünde duruyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gündoğdu, Kandıra’da incelemelerde bulundu
Gündoğdu, Kandıra’da incelemelerde bulundu
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349