Naran Akkay ile Ruken Ülgey’den Başkan Mustafa Cengiz’e ziyaret

Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası’ndan bronz madalya ile dönen Galatasaraylı sporcular Aslıhan Naran Akkay ile Ruken Ülgey, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya geldi.

26-27 Eylül tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası’na katılan Galatasaray’ın sporcularından Aslıhan Naran Akkay ile Ruken Ülgey, Türk Kürek tarihinde kadınlar kategorisinde Avrupa’da madalya alan ilk kadın sporcular oldu. Başarılı sporcular, Kürek Şubesi Menajeri Kamil Selçuk ile birlikte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik de yer aldı.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, sporcuların elde ettiği başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu başarı sadece Galatasaray için değil, Türk sporu için de çok sevindirici bir olay. Türkiye’de olimpik sporlara verilmesi gereken destek için ve çocuklarımızın, özellikle genç kızlarımızın spora yönelmesi açısından çok önemli. Ben tabii kadınlar olunca iki kere seviniyorum. Bir toplumun gelişmesinin en önemli ölçütlerinden bir tanesi de kadınların gelişmişlik derecesi ve düzeyidir. Bir toplumda kadın ne kadar toplumsal ve spor alanında aktifse o toplum o kadar gelişmiştir. Galatasaray ve diğer büyük kulüpler olarak amatör sporları elimizden geldiğimizce destekliyoruz. Tabii ki bunun bir maddi temeli ve tabanı var. Gelişen olaylar, UEFA, yapılandırmanın bazı kuralları bize futboldan elde edilen gelirin amatör şubelere harcanmaması doğrultusunda telkin ve baskılarda bulunuyorlar. Biz tabii bunu göğüslüyoruz. Galatasaray sadece bir futbol kulübü değildir, spor kulübüdür diyoruz. Amatör sporlarda yaklaşık 1800’e yakın sporcumuz var. Bu sporcuların yaklaşık 1600’ü amatör tabir edilen seviyede. Biz genç cumhuriyetimizin gelişmesi için sportif anlamda elimizden geleni yapan kulüplerden biriyiz. Gerek kamuoyuna gerek devletimizin ilgili makamlarına özellikle spor bakanlığına seslenmek istiyorum. Lütfen olimpik sporlarda büyük kulüplerimizi yalnız bırakmayın. Onlara her tür desteği verin. Bu kızlarımız ilk defa Avrupa’da milli takımlar düzeyinde üçüncülük elde ettiler. Galatasaray olarak biz Avrupa’nın en değerli tesislerinden birine sahibiz. Başvurular çok fazla. Bunun için ailelere çok teşekkür ederiz verdikleri güven ve başvurulardaki ilgi için. Kürek sporu gelir getirmeyen ve sadece spor olarak yapılan olimpik bir dal. Devletimizin bu konuda gereken desteği vermesini bekliyoruz özellikle Spor Bakanlığı’ndan. Olimpiyat ruhu, olimpiyatların gelişmesi, gençliğimizin de gelişmesine katkıda bulunacaktır. Kendilerini tebrik ediyorum. Her iki kızımızı, hocalarımızı ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.