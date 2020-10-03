NBA finalinde Lakers seriyi 2-0 yaptı

NBA finalinde Los Angeles Lakers, Miami Heat’i 124-114’lük skorla mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
Lakers ile Miami arasında oynanacak final serisinin üçüncü maçı 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 02.30’de oynanacak.
NBA FİNALİNDE LOS ANGELES LAKERS, MİAMİ HEAT'İ 124-114'LÜK SKORLA MAĞLUP EDEREK SERİDE 2-0 ÖNE GEÇTİ.
NBA finalinde Los Angeles Lakers, Miami Heat’i 124-114’lük skorla mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
Lakers ile Miami arasında oynanacak final serisinin üçüncü maçı 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 02.30’de oynanacak.