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NBA’de 16 basketbolcunun testi pozitif

NBA’de 302 basketbolcuya yapılan korona virüs testleri sonucunda 16 basketbolcunun testleri pozitif çıktı.

NBA’de 16 basketbolcunun testi pozitif

NBA’de 302 basketbolcuya yapılan korona virüs testleri sonucunda 16 basketbolcunun testleri pozitif çıktı.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) 11 Martta ertelenmiş ve kalan maçların oynanacağı 31 Temmuz’da olacağı belirlenmişti. Kalan maçların oynanması öncesinde 302 basketbolcuya korona virüs testi yapılırken, 16 basketbolcunun testi pozitif çıktı. NBA yönetiminden yapılan açıklamada 16 oyuncunun tedavi sürecine başlandığı ve karantinaya alındığı belirtildi.

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