Necati Er olimpiyat 6.’sı oldu

Tokyo Olimpiyat Oyunları üç adım atlamada finalinde yarışan milli sporcu Necati Er, 6. sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.Rekortmen milli atlet Necati Er, üç adım atlamada 1948 Londra Olimpiyatları’nın üçüncüsü Ruhi Sarıalp’ten tam 73 yıl sonra Türkiye’yi temsil ettiği Tokyo Olimpiyat Oyunları finalinde altıncı sırayı aldı. 24 yaşındaki milli sporcu, finale 16.84’lük atlayışıyla başlarken, üçüncü hakkında 17.25’lik derecesiyle ilk sekiz arasına kaldı. Milli atlet, son üç hakkının ilkini pas geçerken, son ikisinde ise faul yaptı. Böylece 17.25 ile yarışmayı tamamlayan Necati, olimpiyat altıncılığı ile finali noktaladı.