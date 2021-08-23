Necdet Ayaz: “Daha iyi bir yönetimi atletizm camiası bekliyor”

Eski milli atlet Necdet Ayaz, yıl sonunda yapılması planlanan Türkiye Atletizm Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa yeni bir adayın çıkmaması halinde yaptıkları çalışmalar doğrultusunda kendilerinin bir aday çıkarabileceklerini söyledi.
Eski milli atlet Necdet Ayaz, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda atletizm sporcularının performansına ve atletizm camiasının gündemine ilişkin İHA’ya konuştu. Sözlerine yeni çıkardığı kitabıyla ilgili bilgiler vererek başlayan Ayaz, “Bu pandemi birçok alışkanlığımızı kaybettirmiş olsa bile bilinmeyen özelliklerimizi ortaya çıkarmış olmasından dolayı kısmen mutluyuz. Ben de bunlardan nasibini alan biri oldum. Bu da bu kitabı çıkartmış olmak. Bu kitap 196 ülkede uygulanan IAAF Çocuk Atletizmi projesinin ülkemizdeki uygulanışıyla ilgilidir. Bu kitap 7-12 yaş grubu çocuklara eğlenceli atletizm oyunlarının oynatılabilmesiyle ilgilidir. 7-12 grubu çocukları günümüz koşullarında Z kuşağı olarak adlandırılıyor. Z kuşağının öncelikle sağlıklı ve mutlu olabilmesi lazım. Bunun da en iyi yolu sporla tanıştırılabilmesiyle mümkündür. Bu projenin ülkemizde uygulanışı büyük ilgi gördü. Sizlerin aracılığınızla da bunun geniş kitlelere duyurusu yapılabilmiş olmasından dolayı mutluyum. Ancak devlette devamlılık esastır ilkesi doğrultusunda bu projenin 2019’dan sonra devam ettiriliyor olmamasından dolayı üzüntülüyüm. Bunun devam etmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ama geleceğin teminatı çocuklarımız mutlaka ve mutlaka öncelikle sağlıklı ve mutlu olabilmesi varsa ki çokça olduğunu bildiğimiz yeteneklerin sporla devamlılıkları sağlanarak gelecekteki şampiyonlarımızın çıkartılabilmesi için bu projeyi desteklememiz lazım” ifadelerini kullandı.
“Olimpiyatlarda başarılı olabilmek için devlet olarak çok ciddi bütçe ayırdık”
“İçimizden bir aday çıkartabilmeyi düşünüyoruz”
Yıl sonunda yapılması planlanan Türkiye Atletizm Federasyonu Olağan Genel Kurulu’na ilişkin ise Ayaz, şu cümlelere yer verdi:
“1922 yılında atletizm federe olmuş bir branştır. 100. yılını gelecek yıl kutlayacağız. Ülkemiz 1922 yılından bugüne elde etmiş olduğu başarılarla haklı bir saygınlığa kavuşmuş bir camiadır. Dolayısıyla daha iyi yönetimi hak ediyor. Şu anda yaşanan bazı olumsuzluklar inşallah doğru değildir, tartışmalar. Bizi üzmektedir. Daha iyi bir yönetimi atletizm camiası bekliyor ki buna da hakkı olduğunu düşünüyorum. Henüz seçimlerin yapılıp yapılmayacağını Bakanımız açıklamadılar. Bu yılın sonunda yani olimpiyatlardan sonra yapılacağını biliyoruz ama ne zaman yapılacağını henüz bilmiyoruz. Bu açıklanınca adaylarımızın da çıkabileceğini düşünüyorum. İyi bir ekibin atletizm yönetimine talip olmasını bekliyoruz. Bu bağlamda biz bir ekip olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Yeni bir aday çıkarsa desteğimizi sürdüreceğiz. Mevcut aday devam ederse biz Bakanımıza da bilgileri arz ederek içimizden bir aday çıkartabilmeyi de düşünüyoruz. Ama bunların hepsi düşünce bazındadır. Hayırlısı olacak diye düşünüyoruz.”