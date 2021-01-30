Nedim Yiğit: “Planları uygulamakta bizden daha başarılı oldular”

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit, Hatayspor’un kendilerine göre oyun içindeki planları daha iyi uyguladığını söyledi.Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, evinde Hatayspor’a 5-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit, “Şahsım, oyuncularım ve kulübüm adına üzücü bir sonuç. Oyunun ilk bölümüne kötü başlamadık. Oyuna hakim olduğumuzu düşündüğümüz anlarda gol yedik. Aynı şey ikinci yarı başında da geçerli oldu. Penaltılar için, asla saygısızlık yapmadan şunu söylemek istiyorum, çok içime sinen penaltılar olmadı. 2-0 olduğunda kırılganlığımız arttı. Penaltılarda hakiki temaslar görmedim, yanlış da görmüş olabilirim. Kırılgan bir takımız. 16-17 maçtır gol yemeden karşılaşmayı bitirmemişiz. Gol pozisyonumuz da çok var. Bunun yanında bilinen bir Hatay vardı. Hepsini öngördüğümüz oyun planları vardı ama engel olamadık. Planları uygulamakta bizden daha başarılı oldukları ortada. Gerçekten kaliteli oyunculara sahibiz. Sağlıklarına kavuştuklarında, sahaya atabileceğimiz oyuncuların sayısı arttığında bu kaliteli oyuncular performanslarıyla bunu ortaya koyacaklardır. İnanıyorum ki yukarıya doğru yavaş yavaş ilerleyeceklerdir” ifadelerini kullandı.