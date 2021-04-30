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Nesibe Aydın seriyi eşitledi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi Yarı Final play-off serisi 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Nesibe Aydın’a 68-58 yenildi. Seride durum 2-2’ye geldi.

Nesibe Aydın seriyi eşitledi
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi Yarı Final play-off serisi 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Nesibe Aydın’a 68-58 yenildi. Seride durum 2-2’ye geldi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Turgut Işik, Yiğit Gönültaş

Nesibe Aydın: Snytsina xxx 13, Merve xxx 15, Büşra x 3, Peddy xxx 21, Hebard xx 8, Hülya xx 8, Simon x

Başantrenör: Erman Okerman

Galatasaray: Meltem x 2, Pelin xx 11, Epiphanny Prince xx 10, Steinberga xx 8, Russell xx 13, Asena xx 5, Miray x, Cansu x, Sude x, Holingsworth xx 9, Hruscakova x

Başantrenör: Efe Güven

1. Periyot: 17-12 (Nesibe Aydın lehine)

Devre: 32-29 (Nesibe Aydın lehine)

3. Periyot: 49-48 (Nesibe Aydın lehine)
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