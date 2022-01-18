Nesim Turan: “En büyük hayalim madalyanın rengini altın ile değiştirip ülkemize dönmek”

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda masa tenisi branşında bronz madalya kazanan Nesim Turan, “En büyük hayalim Paris’te o madalyanın rengini değiştirip altın madalyayla ülkeme dönmek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenledi. Organizasyonda milli paralimpik masa tenisçisi Nesim Turan, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Tokyo’da Paralimpik oyunlarında çok keyifli bir süreç yaşadıklarının altını çizen Turan, "Tokyo’dan ülkemize bronz madalyayla döndük. O dönüşün ardından böyle bir gecede bulunmaktan gerçekten son derece mutlu ve gururluyum. Evet başarıyı yakalamak tabi güzel ama o başarının keyfini sürmek ayrı bir güzel. Biz de o madalyanın keyfini sürmeye devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

"En büyük hayalim Paris’te o madalyanın rengini altın ile değiştirip ülkeme dönmek”

Yeni hayaller ve hedefleri düşünmeye devam ettiklerini belirten milli sporcu, "O madalyadan önce de çok güzel bir kariyerim vardı ama olimpiyat madalyasının tadı, keyfi çok başka çünkü dünyanın en büyük spor organizasyonu içinde kendinize yer buluyorsunuz. Bu çok büyük bir keyif ve gurur vesilesi. Hatta bronz beni mutlu etmemişti. O madalyanın rengi çok daha farklı bir hayalle gitmiştim. Tokyo’da nasip olmadı ama en büyük hayalim Paris’te o madalyanın rengini değiştirip altın madalyayla ülkeme dönmek” değerlendirmesini yaptı.