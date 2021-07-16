Nesine.com, Euroleague ve Eurocup iş birliği 2025 yılına kadar sürecek

Türkiye’nin lider bahis sitesi Nesine.com ile Euroleague Basketbol ve Eurocup arasında, iş birliğinin devamı için yeni bir imza daha atıldı. 2015 yılından bu yana Euroleague ve Eurocup Türkiye resmi bahis sponsoru olan Nesine.com, bu imza ile sponsorluğunu 2025 yılına kadar uzatarak 10 yılı tamamlamış olacak.

Nesine.com ile Euroleague Basketbol arasındaki iş birliğinde yeni bir anlaşma daha imzalandı. Nesine.com, ilk olarak 2015 yılında Euroleague Basketbol’un Türkiye’deki resmi bahis sponsoru olmuştu. İkinci kez ortaklıklarını yenileyen iki kuruluş arasındaki iş birliği 2025 yılına kadar uzatıldı.

Nesine.com’un Euroleage Basketbol ailesine katıldığı günden itibaren; Anadolu Efes ile Fenerbahçe’nin EuroLeague şampiyonluklarının yanı sıra Galatasaray ve Darüşşafaka’nın da EuroCup’ı kazanmasıyla birlikte Türkiye’de basketbol hızla yükselen bir takipçi kitlesine ulaştı. Son iki yıldır, Türkiye’de EuroLeague’e ve EuroCup’a olan ilgi yüzde 21 arttı.

Euroleague Türkiye resmi bahis sponsorluğunun devam etmesine ilişkin görüşlerini açıklayan Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu, “Spora ilginin artmasını, spora katkı sağlayan kulüplerin gelirlerinin daha yüksek olmasını ve başarılarının sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Spordan aldığımızı spora vermek içgüdüsüyle ve hedefiyle kurulmuş bir teknoloji şirketiyiz. Bu açıdan, Avrupa’nın en önemli basketbol organizasyonu olan Euroleague Basketball ile iş birliğimizi devam ettiriyor olmak ve yeni anlaşmamızla birlikte toplam 10 yıllık bir sponsorluk süresine ulaşacak olmak, sürdürülebilirlik hedefimizi gerçekleştireceği için çok mutlu ve gururluyuz. Türk ve Avrupa basketboluna değer kattığına inandığımız iş birliğimizin her iki taraf için de tekrar hayırlı olmasını ve daha uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum” dedi.