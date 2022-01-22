Nestor El Maestro: "Yeni yılda aldığımız sonuçlardan memnunum"

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Medipol Başakşehir maçından sonra yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir sonuç aldık. Çok zor bir maçtı. Sahada herkesin elinden geleni vermesi gerekiyordu. Yeni yılda aldığımız sonuçlardan memnunum" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, "Çok güzel bir sonuç aldık. Çok zor bir maçtı. Sahada herkesin elinden geleni vermesi gerekiyordu. Yeni yılda aldığımız sonuçlardan memnunum. Her hafta kendimiz geliştiriyoruz. Geride de organize olup iyi defans yapabilen takım halindeyiz. Goller atıyoruz. Yavaşa yavaş iyi yerlere gelmeye başladık. Şu anda bu bizi yüzde 1 oranında bile rahatlatamaz. Her hafta sonu üstüne koyup daha iyi şeyler yapıp hafta sonu yine en iyi sonucu almaya çalışacağız" dedi.

Üst üste gelen galibiyetlerden sonra takımda neyin değiştiğinin sorulması üzerine El Maestro, "Tam olarak ne olduğu aslında size açıklayamam. Baktığınızda aylardır aynı yönde çalışıyoruz. Ekim ayında, kasım ayında ve aralık ayında da oyuncularım yine aynı mücadeleyi sahada gösteriyordu. Futbolda bazı şeylerin açıklaması zor. Bazen sonuçlar gerçek performansı da ortaya koymayabiliyor. Biz belki böyle bir süreç yaşadık. Aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

Milli takım arasından sonra İzmir derbisinde karşılaşacaklarını Altay maçıyla ilgili ise Nestor El Maestro, "Çok özeli bir maç olduğunu biliyorum. İyi bir durumdayız. Kerim’in sakatlığı var. Önümüzde hazırlanmak için yeterli sürecimiz var. Eğer ki bir galibiyet almayı seçebilecek olsam bu maçı seçerdim. Elimizden geleni yapacağız. Bu galibiyet için sahada olacağız" şeklinde konuştu.