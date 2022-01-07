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Newcastle United, Tripper’ı açıkladı

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Newcastle United, Atletico Madrid’ten İngiliz futbolcu Kieran Trippier’ı transfer ettiğini açıkladı.

Newcastle United, Tripper’ı açıkladı
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Newcastle United, Atletico Madrid’ten İngiliz futbolcu Kieran Trippier’ı transfer ettiğini açıkladı.

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İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Atletico Madrid’in İngiliz sağ bek oyuncusu Kieran Trippier’ı transfer ettiğini duyurdu. 2.5 yıllık sözleşme imzalanan 31 yaşındaki oyuncu, "Bu harika kulübe katıldığım için çok mutluyum. Madrid’de geçirdiğim zamandan gerçekten keyif aldım, ancak Newcastle United’ın ilgisinin farkına vardığımda ve daha önce Eddie Howe ile çalışmış olduğumdan istediğim yerin burası olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.

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