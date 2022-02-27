Nihan Su: "Haklı bir galibiyet aldık"

Beşiktaş karşısında elde edilen 3 puanı değerlendiren Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su, "Kendi oyunumuzu oynadık, topa sahip olduk, hücumda daha üretkendik, bireysel becerilerimizi ortaya koyduk. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 12. haftası A Grubu’nda Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Nihan Su, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maça çok iyi hazırlandıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Su, "Kıbrıs’ta yaptığımız devre arası kampımız çok olumlu geçti. Oyuncularımızı hem mental hem fiziksel anlamda hazırladık bu mücadeleye. Gerçekten rakibe zaman ve alan bırakmadık. Kendi oyunumuzu oynadık, topa sahip olduk, hücumda daha üretkendik, bireysel becerilerimizi ortaya koyduk. Her şeyden önemlisi çok iyi motive oldular, çok istediler ve bugün de haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir aile olduk"

"Biz 5 aylık bir takımız ama her geçen gün büyüyen, çoğalan bir takımız" diyen Nihan Su, sözlerine şöyle devam etti:

"Güzel bir aile olduk. Oyuncularımız öğrenmekten keyif alıyorlar. Bugün önemli bir rakiple oynadık. Mazisi olan, oturmuş bir takımla oynadık. Biz de onları en kısa sürede yakalayacağımızı söylemiştik oyuncularımıza. Bugün de onlar dirençli oyunu ortaya koyarak güzel bir galibiyet aldılar."

"Başkanımıza, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun kendilerine verdiği destekten de bahseden başarılı çalıştırıcı, "Geldiğimiz ilk günden beri gerek bana gerek ekibime gerekse oyuncularımıza hem başkanımızın hem yönetim kurulu üyelerimizin çok ciddi desteği var. Sürekli de iletişim halindeyiz. Bir kere zaten böyle bir projenin hayata geçirilmesi, HeForShe’yi destekleyen kurumsal kimliğimizle de çok örtüştü. Bana şans verdikleri için Fenerbahçe Spor Kulübü’ne, başkanımıza, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Kızlarımız bu formanın hakkını en iyi şekilde veriyor. Mutlular burada olmaktan. İnanıyorum ki çok güzel başarılara hep beraber imza atacağız" şeklinde konuştu.

"Taraftarlar desteklerine devam etsin"

Son olarak Fenerbahçe taraftarından da bahseden Su, "Onlarsız oyunun eksik kalan bir yanı var. Sağ olsunlar, Türkiye’nin değişik illerinden buraya kadar desteğe geldiler. Her birisine çok teşekkür ediyorum. Desteklerine devam etsinler. Oyuncularımız bu keyfi fazlasıyla yaşaması gerekiyor. Hak ettiklerini düşünüyorum. İyi yoldayız ve daha güzel işler başaracağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.